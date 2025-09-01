Mercato : Après Bamo Mëité, un autre défenseur quitte l’OM

L’OM a renforcé sa défense dans cette ligne droite du mercato. Cette stratégie de recrutement s’est accompagné d’un dégraissage accéléré. Bamo Meïté s’est en allé, suivi de Derek Cornelius.

Mercato OM : En plus de Bamo Meïté, Derek Cornelius s’en va aussi

La fin du mercato de l’Olympique de Marseille est totalement explosive. Le club phocéen vient de frapper un gros coup en défense en recrutant Benjamin Pavard. L’OM et l’Inter Milan ont trouvé un accord pour son prêt payant avec une option d’achat de 15 millions d’euros. Sa signature intervient après les arrivées successives de Nayef Aguerd et Matt O’Riley.

Lire aussi : Mercato OM : Derek Cornelius trouve preneur !

Mais cette dernière journée du mercato ne se limite pas seulement qu’aux arrivées à l’OM. Des départs sont aussi bouclés. C’est le cas de Bamo Meïté, qui quitte le navire olympien pour retourner dans son ancien club, le FC Lorient. Les Merlus ont signé le défenseur phocéen en prêt. Son option d’achat pas été précisé. Toutefois, Bamo Meïté n’est pas le seul défenseur de l’OM à faire ses valises.

À voir

Coup de tonnerre : Le PSG finalise un transfert historique

Lire aussi : Mercato : L’OM anticipe, le remplaçant de Cornelius détecté

Derek Cornélius a lui aussi quitté l’Olympique de Marseille. Malgré ses 21 matchs la saison, le défenseur suisse n’est pas parvenu à convaincre Roberto De Zerbi. Il a alors décidé de partir. Le compte Edition OM assure en effet que Derek Cornélius se trouve actuellement au centre d’entraînement de Glasgow Rangers. Une fois sa visite médicale validé, il sera prêté au club écossais avec option d’achat. La défense de l’OM sera donc profondément remaniée cet été.