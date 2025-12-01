Ça chauffe à l’OM : Chancel Mbemba règne enfin ses comptes !

Chancel Mbemba a vécu une séparation difficile avec l’OM. Le défenseur central de LOSC est revenu sur cette période et l’a qualifiée de torture morale.

Chancel Mbemba pointe du doigt les dirigeants de l’OM

Son passage à l’Olympique de Marseille s’est terminé cet été. Chancel Mbemba a quitté gratuitement le navire phocéen pour rejoindre le LOSC, où il a retrouvé des sensations. Et moins de cinq mois après son départ, le défenseur congolais a enfin brisé le silence. Il est revenu sur les circonstances houleuses de sa rupture avec l’OM.

Chancel Mbemba a en effet passé une dernière saison « très très très difficile » à l’OM. Refusant de prolonger son contrat, il a été écarté du groupe de Roberto De Zerbi. L’ancien joueur de Porto a passé tout année sans disputer de matchs officiels avec les Olympiens.

Cette longue mise à l’écart était difficile à encaisser pour Chancel Mbemba. Celui-ci impute même cette décision à la direction de l’OM. « Ce sont les dirigeants qui m’ont dit : ‘tu ne joues pas’. Ce n’est pas ma décision » a-t-il affirmé sur le Canal Football Club.

Un litige devant la Justice

Le Congolais de 31 ans a décrit ces mois comme une « année de torture » et de « torture morale » notamment via la presse, sans en comprendre les raisons profondes. Chancel Mbemba a « gardé la tête haute » avant de quitter La Canebière pour le LOSC. Toutefois, cette affaire est loin d’être terminée.

Le défenseur central a intenté une action en justice contre l’OM et son président Pablo Longoria. La Justice devra trancher. En attendant, l’ancien Marseillais préfère se concentrer sur le football et sa saison à Lille.

