OM : De Zerbi écarte un milieu, la raison enfin connue !

Lors du match nul de l’OM face à Toulouse (2-2), Roberto De Zerbi s’est privé des services de Darryl Bakola. Les raisons de cette mise à l’écart sont connues.

L’Olympique de Marseille avait l’occasion de prendre la tête du championnat ce samedi. Pour cela, les Olympiens devaient battre Toulouse à domicile. Hélas, les hommes de Roberto De Zerbi ont concédé le nul (2-2) dans le temps additionnel. La frustration était palpable à l’OM.

L’entraîneur marseillais a notamment pointé du doigt la difficulté de son équipe à gérer l’enchaînement des matchs. « On doit s’habituer à jouer trois matchs par semaine… On n’est pas encore prêts à jouer trois matches complets en huit jours », a commenté De Zerbi. Celui-ci déplore la perte de quatre points à domicile sur des scénarios similaires. Il a notamment regretté une première période mal négociée contre le TFC.

De Zerbi avait aussi effectué un choix surprenant pour ce choc au Vélodrome. Darryl Bakola ne faisait pas partie de son groupe. Ce dernier était pourtant titulaire quatre jours plus tôt face à Newcastle. Son absence a interpellé de nombreux supporters. RMC Sport s’est penché sur le sujet.

Une logique de rotation à l’Olympique de Marseille

La source explique que le jeune milieu de terrain n’étaitpas sur la feuille de match à cause d’une simple logique de rotation. De Zerbi souhaitait équilibrer son banc afin de disposer de plus d’options en attaque. Il a ainsi préféré miser sur le profil offensif de Tadjidine Mmadi.

Ajoutons que Darryl Bacola avait ressenti une légère douleur au mollet après le choc contre Newcastle. Le staff médical n’a voulu prendre aucun risque avec le joueur de 18 ans. Sachant que le jeune prodige avait subi à une forte pression pour sa grande première en Ligue des champions. De Zerbi a fait le choix de le préserver.

