Mercato : Coup de tonnerre à l’OM, Benjamin Pavard débarque

L’OM frappe fort en cette ultime journée de mercato. Après Nayef Aguerd et Matt O’Riley, c’est autour de Benjamin Pavard de rejoindre le club phocéen. Un accord total a été conclu pour sa venue.

Mercato OM : Accord total pour un prêt de Benjamin Pavard

La fin du mercato de l’Olympique de Marseille est secouée par un deal qui semblait jusqu’ici impensable. L’Equipe l’assure, Benjamin Pavard va rejoindre l’OM avant la fermeture du marché des transferts, prévue ce lundi soir à minuit. L’affaire est désormais scellée !

En effet, les Olympiens sont parvenus à arracher sa signature au terme de négociations acharnées. L’OM et l’Inter Milan se sont entendus pour un prêt payant de Benjamin Pavard. Son option d’achat est fixée à 15 millions d’euros, indique le quotidien sportif. Cette opération de taille est un coup de maitre, rondement mené par les dirigeants phocéens.

Les documents ont déjà été échangés avec l’Inter Milan

Le président Pablo Longoria et Medhi Benatia ont trouvé les arguments sportifs et financiers pour finaliser le deal. L’intérêt de Benjamin Pavard pour le projet de l’OM a aussi grandement facilité les discussions. L’ancien Lillois était séduit par l’idée de retrouver la Ligue 1 après un passage compliqué chez les Nerazzurri.

Les deux écuries ont déjà échangé les documents nécessaires à la finalisation de ce prêt. Il ne manque plus que la signature du défenseur central de 29 ans. Ce dernier pourrait le faire à distance. Surtout qu’il est actuellement convoqué en équipe de France. Son imminente arrivée représente un atout de poids pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM souhaitait impérativement renforcer sa défense en cette fin de mercato. Son souhait est quasiment exaucé.