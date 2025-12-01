Mercato PSG : Dayot Upamecano fixe sa condition pour signer

En fin de contrat le 30 juin prochain, Dayot Upamecano n’a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich, ce qui donne des idées au PSG pour le défenseur central français. Mais le joueur de 27 ans à une exigence qu’il faudra satisfaire.

Mercato : Le PSG prêt à dégainer pour Dayot Upamecano

Activement en quête d’un nouveau défenseur central, le PSG multiplie les pistes à l’approche du mercato. Et si Luis Enrique jetait son dévolu sur un Français, Dayot Upamecano. Avec le capitaine Marquinhos plus proche de la fin que du début dans la capitale, et un Lucas Beraldo décevant, en quête d’une porte de sortie, le Paris Saint-Germain pourrait voir ses interrogations concernant sa charnière centrale revenir au galop.

Ilya Zabarnyi, recruté 66 millions d’euros l’été passé, peinant encore à convaincre. Des doutes levés dès la fin de cette saison ? Ces derniers jours, le journal allemand Bild faisant le point sur la situation de l’ancien défenseur du RB Leipzig assure que les discussions pour sa prolongation de contrat étaient au point mort avec la direction du Bayern Munich. Une situation dont pourrait bien profiter le Paris SG.

À voir

PSG : Une bonne nouvelle tombe pour Luis Enrique !

Lisez aussi : INFO Mercato : Le PSG passe à l’action pour Dayot Upamecano

En effet, le journaliste Florian Plettenberg indique sur Twitter que le « Paris Saint-Germain est sérieusement intéressé par Dayot Upamecano s’il venait à partir libre. Des discussions ont eu lieu, notamment avec le Real Madrid. Le Bayern Munich espère toujours qu’Upamecano prolongera son contrat au moins jusqu’en 2030. Le montant de sa clause libératoire reste un point crucial. Max Eberl fait pression. »

Alors qu’Ibrahima Konaté pourrait finalement prolonger avec Liverpool, et que Marc Guéhi ne manque pas de sollicitations, Upamecano pourrait bien découvrir la Ligue 1 l’été prochain, si Nasser Al-Khelaïfi consent à lui donner ce qu’il veut.

18M€ de prime à la signature et 8M€ de salaire

En effet, selon les toutes dernières révélations livrées par le média espagnol Defensa Central, Dayot Upamecano réclamerait une prime à la signature comprise entre 15 et 18 millions d’euros. Mais ce n’est pas tout. Pour le convaincre, le club intéressé devrait également lui garantir un salaire annuel de 8 millions d’euros.

À voir

ASSE Mercato : Horneland tient le successeur de Davitashvili

Lisez aussi : Mercato PSG : Dayot Upamecano, de vraies news de Paris

Conscient que son transfert coûterait beaucoup plus cher cet hiver, le natif d’Évreux compte bien profiter de sa situation contractuelle pour renflouer son compte bancaire. Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi et le PSG répondront favorablement aux demandes de Dayot Upamecano pour permettre à Luis Enrique de former une charnière centrale de feu avec Willian Pacho.

Lire aussi sur Dayot Upamecano

Mercato PSG : Le Bayern fait le point pour Dayot Upamecano !

Mercato : Le PSG ou le Real Madrid ? Dayot Upamecano tranche

À voir

OM : De Zerbi écarte un milieu, la raison enfin connue !

FLASH Mercato : Le PSG passe la vitesse pour Dayot Upamecano