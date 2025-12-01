ASSE Mercato : Horneland tient le successeur de Davitashvili

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, semble avoir trouvé le successeur de Zuriko Davitashvili, retenu à Saint-Etienne contre son gré l’été dernier.

ASSE : Zuriko Davitashvili sur le départ !

Très sollicités pendant le mercato d’été, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin voulaient quitter l’ASSE à la suite de la relégation de l’équipe en Ligue 2. La direction du club avait dû résister aux offres, dont certaines étaient intéressantes, pendant tout le mercato d’été. Mais avant la mi-saison, Eirik Horneland a fait une déclaration, laissant la porte ouverte aux deux meilleurs buteurs des Verts en Ligue 1.

« Si Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin décident de partir, on peut composer avec ces départs. On a beaucoup d’options, il y a de quoi faire offensivement », avait-il annoncé en novembre, en félicitant le trio Joshua Duffus – Augustine Boakye – Irvin Cardona. Titulaires contre l’ESTAC (3-2), ces trois attaquants avaient été décisifs.

Ben Old, un quadruplé historique contre Ecotay

Cependant, un quatrième attaquant vient de se signaler. Il s’agit de Bel Old. Il a envoyé un message fort à l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, en inscrivant un quadruplé contre Écotay-Moingt en coupe de France, samedi. L’adversaire des Stéphanois est certes de la 8e division française, mais il faut tout de même noter l’efficacité de l’ailier gauche de 23 ans. Pour un joueur qui ne jouent que des bouts de matchs en Ligue 2 (seulement 211 minutes disputées cette saison), il a montré qu’il restait très affûté malgré tout.

Ben Old prêt pour remplacer Davitashvili ?

L’international Néo-zélandais (20 sélections) n’a pas été que décisif, il a été séduisant. Au point de se positionner comme un véritable concurrent de Zuriko Davitashvili. Ou même son successeur si ce dernier est transféré. Selon Peuple-Vert, « la prestation de Ben Old contre Écotay-Moingt offre une nouvelle perspective pour Eirik Horneland : celle d’un joueur capable d’apporter un surplus d’efficacité […] ».

Ce qu’il faut désormais au nouveau buteur des Stéphanois, c’est la régularité, sinon il possède le talent et la qualité technique pour s’installer dans le Onze de l’ASSE. « Le profil de Ben Old est connu : un gaucher vif, capable d’attaquer la profondeur, mobile entre les lignes et doté d’une bonne capacité à se projeter », a souligné le média spécialisé, dans son commentaire sur la prestation XXL de l’ancien joueur de Wellington Phoenix.

