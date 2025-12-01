Mercato ASSE : Une piste au milieu se consolide cet hiver

L’ASSE a prévu de réajuster son équipe cet hiver. Une piste de l’été dernier reste la priorité des Stéphanois. Cette piste se confirme à l’approche du mercato hivernal.

Mercato : Enzo Bardeli demeure la priorité de l’ASSE

Deuxième de Ligue 2 avant la trêve hivernale, l’ASSE est en course pour le titre de champion de Ligue 2 à mi-saison. Les Stéphanois n’ont que 2 points de moins que le leader l’ESTAC. Ayant pour objectif de se qualifier directement pour la Ligue 1, à l’issue du championnat, les dirigeants du club ligérien vont renforcer leur équipe cet hiver.

Il s’agira d’un réajustement. Un défenseur et un milieu de terrain devraient rejoindre l’équipe d’Eirik Horneland. Pour le milieu, la priorité est Enzo Bardeli, le profil idéal pour compenser l’absence Pierre Ekwah. Convoité l’été dernier, il demeure la priorité de l’AS Saint-Etienne.

Si l’USL Dunkerque avait repoussé les propositions de ses prétendants, le club nordiste est désormais dos au mur. En effet, le contrat du prolifique joueur expire dans six mois. Pour éviter de le voir partir librement en juin 2026, les responsables de Dunkerquois sont contraints de le transférer cet hiver. Ce qui est une bonne nouvelle pour Kilmer Sports Ventures.

Bardeli proche de la fin de son contrat, bonne occasion pour Saint-Etienne

La tendance, évoquée il y a quelques jours, se confirme à l’approche de l’ouverture officielle du mercato hivernale. D’après Evect, Enzo Bardeli, grâce à sa polyvalence, « plaît toujours beaucoup dans le Forez ». Étant donné que le contrat de ce dernier prend fin en juin prochain, le média spécialisé assure « qu’il s’agit pour les Dunkerquois de la dernière chance de récupérer un billet pour un joueur évalué à 4 M€ ».

Pour revenir au profil du joueur convoité par l’ASSE, il faut noter qu’il peut évoluer en sentinelle devant la défense et aussi un peu plus haut. Grâce à son profil offensif, il est l’actuel meilleur buteur de Dunkerque, avec 6 buts et 4 passes décisives en 14 matchs disputés en Ligue 2.

