ASSE Mercato : Un club suédois vise Eirik Horneland

L’entraineur de l’ASSE serait sur la short list d’un club suédois pour la nouvelle saison, en 2026. Va-t-il quitter Saint-Etienne cet hiver ?

ASSE : Eirik Horneland, priorité d’IF Hammarby en Suède

Resté sur le banc de l’ASSE malgré la relégation de son équipe en Ligue 2, Eirik Horneland n’est pas pour autant inamovible. En cas de crise de résultats, il pourrait rendre le tablier. Il était justement menacé de limogeage lorsque l’AS Saint-Etienne était sur une série de 3 défaites en 4 journées, entre fin septembre et fin octobre dernier.

Le technicien norvégien a été sauvé par la victoire de son équipe face à Pau (6-0), lors de la 12e journée de Ligue 2. Les Verts ont ensuite remporté la confrontation directe face au leader l’ESTAC à Troyes (3-2), puis ont enchaîné avec une victoire contre l’AS Nancy (2-1). L’ASSE étant remontée à la 2e place au classement, Eirik Horneland a ainsi sauvé sa peau, mais provisoirement.

Alors qu’il reste toujours sous la menace d’un licenciement, le coach de l’ASSE et l’une des priorités de l’IF Hammarby en Suède. Selon les informations de SportBladet, il figure sur la short list du club classé deuxième du dernier championnat suédois (Allsvenskan).

Le coach de l’ASSE en concurence avec trois techniciens scandinaves

Fort de ses performances à la tête de SK Brann en Norvège, le coach de 50 ans fait partie des profils cochés en priorité par le Directeur Général d’Hammarby. Les autres noms sur la liste sont : les suédois Kalle Karlsson (Västerås SK) et Andreas Tegström (Sandefjord) et le Norvégin Sindre Tjelmeland (Lech Poznan), d’après le média suédois.

Il faut rappeler qu’Eirik Horneland, engagé à Saint-Etienne en janvier 2025, est sous contrat dans le Forez jusqu’en juin 2027.

