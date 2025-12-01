INFO PSG : Avancée notable pour le retour d’Achraf Hakimi !

Gravement blessé à la cheville lors de la défaite du PSG face au Bayern Munich (1-2), Achraf Hakimi poursuit son avancée sur le chemin du retour avec un objectif clair en tête.

Le 4 novembre dernier, lors du choc de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, le défenseur du PSG, Achraf Hakimi, a été victime d’un violent tacle par derrière de la part de Luis Diaz. L’international marocain a rapidement quitté la pelouse, avec une grave entorse à la cheville.

Dans la foulée, après un temps de repos, le joueur de 27 ans a entamé une rééducation entre l’Espagne et le Maroc. Celle-ci a été entrecoupée par la Cérémonie des CAF Awards, où Achraf Hakimi a été élu Ballon d’Or Africain 2025. Au cours de cette cérémonie, le protégé de Luis Enrique est apparu avec une chaussure orthopédique pour immobiliser sa cheville, et en déambulateur « trottinette » afin de ne pas poser le pied touché au sol.

Au lendemain de cet évènement, l’ancien joueur de l’Inter Milan a repris sa rééducation. Depuis, les signaux sont nettement plus encourageants. En convalescence en Espagne, Hakimi enchaîne près de six heures de rééducation par jour. Nasser Larguet, qui l’avait convaincu en 2016 de rejoindre le Maroc, a assuré que le joueur « doublait ses efforts » pour revenir à temps.

Et désormais, une nouvelle image vient confirmer cette progression : le numéro 2 du Paris Saint-Germain n’a plus son attelle. Une excellente nouvelle pour le Marocain, toujours engagé dans sa course contre la montre pour être opérationnel avec les Lions de l’Atlas en vue de la Coupe du Monde, qui prendra place dans son pays du 21 décembre au 18 janvier prochain. Le joueur s’est fixé pour objectif de revenir le plus vite possible afin d’être présent à cette fête du football continental disputée à domicile.

