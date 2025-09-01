Mercato OL : C’est officiel pour le successeur de Mikautadze

C’est officiel ! L’OL tient le successeur de Georges Mikautadze, transféré à Villarreal. Il est en provenance du RC Lens.

Mercato : Martin Satriano prêté à l’OL par le RC Lens

En quête d’un avant-centre pour occuper la place de Georges Mikautadze, l’OL était sur plusieurs pistes, notamment celle menant vers Albion Rrahmani du Sparta Prague. Mais l’offre des Lyonnais a été repoussée par le club tchèque. Finalement, le club rhodanien a recruté Martín Satriano en Ligue 1.

Il est prêté par le RC Lens jusqu’au 30 juin 2026, pour un montant d’un million d’euros. Le prêt inclut également une option d’achat de 5 M€, à laquelle pourront s’ajouter 1 M€ de bonus, ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future.

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée de Martín Satriano, attaquant uruguayen, prêté par le RC Lens. […]. L’international Uruguayen arrive à l’OL avec la volonté d’apporter toute son énergie et son abnégation pour contribuer aux ambitions du club cette saison », a souligné le club rhodanien dans son communiqué officiel.

Satriano quitte le RCL à la suite de son transfert définitif de l’Inter

Il faut indiquer que la nouvelle recrue de l’Olympique Lyonnais était prêtée par l’Inter Milan chez les Sang et Or la saison dernière. À l’issue de son prêt, les Lensois ont levé l’option d’achat d’un montant de 5 millions d’euros pour le recruter définitivement, le 1er juillet 2025.

Cependant, il n’a pas joué la moindre minute avec l’équipe de Pierre Sage, ce début de cette saison, en trois journées de championnat.