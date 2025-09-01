Mercato OL : L’offre de Lyon refusée pour un avant-centre

Pour remplacer Georges Mikautadze, transféré à Villarreal, l’OL tente de recruter Albion Rrahmani au Sparta Prague en République Tchèque. Mais son offre est jugée insuffisante.

Mercato : Offre de 6 M€ de l’OL pour Albion Rrahmani

L’OL et Villarreal ont trouvé un accord total pour le transfert de Georges Mikautadze en Espagne contre 35 M€. L’attaquant était absent de l’équipe de Paulo Fonseca lors de l’Olympico contre Marseille dimanche (1-0). En attendant l’officialisation de son transfert, le club rhodanien s’active pour lui trouver un successeur.

Les dirigeants de Lyon n’ont plus que quelques heures pour engager un renfort en pointe de l’attaque. En effet, le mercato d’été se referme ce lundi 1er septembre à 20 h. Albion Rrahmani, du Sparta Prague, en première division tchèque, est l’actuelle cible prioritaire.

L’Olympique Lyonnais a fait une proposition concrète au club de l’avant-centre de 25 ans, pour boucler son transfert, selon les informations de Foot Mercato. L’offre de Michele Kang est estimée 6 M€, hors bonus.

La proposition de l’Olympique Lyonnais repoussée par le Sparta Prague

Mais le Sparta Prague a repoussé la première proposition du président de l’OL, à en croire la source. La Direction du club tchèque exige au moins 8 M€ pour céder son décisif numéro 9. Ce dernier est pourtant évalué à 5 M€ par Transfermarkt, soit le prix auquel il a été acheté au FC Rapid en Roumanie, en août 2024.

Lyon n’a plus assez de temps pour les négociations, car le marché des transferts prend fin dans quelques heures. Soit il passe à l’offensive en revoyant son offre à la hausse, soit il perd une cible prioritaire au profit d’un éventuel attaquant qui ne serait pas forcément son premier choix.

Mercato : L’OL attend 2 renforts offensifs, notamment un N°9

Dans tous les cas, l’Olympique Lyonnais va se renforcer offensivement à la suite du départ de Georges Mikautadze. « On était préparé à ça (à la pression de se renforcer le dernier jour du mercato, ndlr). Ça peut être un joueur polyvalent. Bien sûr qu’il y aura un 9, on a besoin d’un 9 dans l’équipe. Mais en tout cas, il y aura au moins deux renforts offensifs. Probablement, des prêts », a déclaré Matthieu Louis-Jean, directeur technique des Gones.