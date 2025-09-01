OL : Grosse inquiétude à Lyon après l’Olympico !

L’OL retient son souffle pour sa pépite Malick Fofana. Le Belge a contracté une blessure lors de la rencontre entre l’OM et Lyon.

OL : Lyon donne des nouvelles de Malick Fofana

Malick Fofana inquiète à l’OL et avec la Belgique. Lors du choc contre l’OM, il a reçu un tacle de CJ Egan-Riley sur la cheville droite. La douleur était immédiate. Il a dû quitter le terrain en début de seconde période, cédant sa place à Nicolas Tagliafico à la 53ᵉ minute. Le crack belge n’a pas pu continuer.

Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL, a donné des nouvelles du joueur. Le Belge devra passer des examens médicaux pour connaître la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité. « Il a pris un coup assez fort sur la cheville (droite) lors de l’expulsion d’Egan-Riley (29e). À la mi-temps, il avait déjà très mal. Maintenant, il a voulu continuer d’aider l’équipe. En début de deuxième période c’était trop dur pour lui. Demain (ce lundi), il va passer une IRM, je ne crois pas qu’il puisse partir avec l’équipe nationale (la Belgique), mais je ne pense pas que ce soit non plus très grave. », a expliqué Matthieu Louis-Jean.

Une source médicale indique une contusion tendineuse au tendon d’Achille. Ce lundi, une IRM précisera l’étendue exacte de la blessure. Pour l’OL, la saison débute bien : trois victoires sur trois matches, dont le 1-0 contre l’OM. Mais la blessure de Fofana assombrit légèrement ce succès. Son déplacement avec la Belgique semble compromis.