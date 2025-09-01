Mercato : L’OM régale, Benjamin Pavard s’engage de justesse

L’OM termine son mercato estival en beauté. Le défenseur français Benjamin Pavard a signé un contrat de prêt avec le club phocéen. Il débarque de l’Inter Milan.

Mercato OM : C’est signé, Benjamin Pavard est Marseillais

La direction de l’Olympique de Marseille réalise un coup de maitre en cette ultime journée de mercato. Benjamin Pavard va évoluer son les couleurs de l’OM cette saison. Les dirigeants marseillais et leurs homologues de l’Inter Milan se sont entendus pour un prêt. Cet accord inclut une option d’achat de 15 millions d’euros.

Lire aussi : Mercato : Coup de tonnerre à l’OM, Benjamin Pavard débarque

Le joueur de 29 ans devait apposer sa signature. C’est chose faite ! L’Equipe le confirme, Benjamin Pavard, actuellement à Clairefontaine avec l’équipe de France, a signé son contrat à distance. Il scelle ainsi son départ de l’Inter Milan et son arrivée à l’OM. L’officialisation du club est attendue dans les prochaines heures, avant la fermeture du mercato.

À voir

ASSE : Fin du mercato, Stassin bloqué à Saint-Etienne

Lire aussi : INFO Mercato : L’ultime coup de l’OM pour Benjamin Pavard

Benjamin Pavard apportera son expérience de haut niveau au groupe de Roberto De Zerbi. Il est passé par Stuttgart, le Bayern Munich et l’Inter Milan. Ses deux dernières années en Italie ont été compliquées, où il était utilisé avec parcimonie. Ce prêt à l’OM sera l’occasion pour lui de relancer sa carrière dans l’Hexagone.