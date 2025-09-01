INFO Mercato : L’ultime coup de l’OM pour Benjamin Pavard

L’OM n’a pas fini de surprendre en cette ultime journée de mercato. Les Phocéens ont soumis une offre à l’Inter Milan pour Benjamin Pavard. Cette piste s’avère plus compliquée que prévue.

Mercato OM : Une dernière proposition pour Benjamin Pavard

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’achève sur un goût de grandes ambitions. Le club phocéen a accueilli Nayef Aguerd et Matt O’Riley en cette dernière journée des transferts. Le défenseur marocain arrive à l’OM contre un chèque de 23 millions d’euros. Tandis que le un milieu de terrain danois débarque sous la forme d’un prêt. Et la direction de l’OM ne ménage pas ses efforts pour autant.

Les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, ambitionnent de recruter un défenseur central en plus de Nayef Aguerd. Ce besoin a conduit les Olympiens à entamer des discussions avec l’Inter Milan pour Benjamin Pavard. Cette approche de l’OM ne déplait aux Nerazzurri. Ceux-ci auraient même identifié Manuel Akanji comme le remplaçant idéal de Benjamin Pavard.

L’Inter Milan très exigeant dans les négociations

L’OM a d’ailleurs fait une proposition concrète à l’Inter Milan. Le journaliste Fabrizio Romano rapporte que les Phocéens ont soumis une offre de prêt pour Benjamin Pavard. Cette proposition n’a pas eu l’effet escompté. Puisque jusqu’ici aucun accord n’a été trouvé entre les deux écuries.

La piste Pavard s’avère extrêmement compliquée à quelques heures seulement de la fin du mercato. Le temps est compté pour un OM désireux de signer un renfort supplémentaire en défense centrale. Reste à savoir si ce souhait s’accomplira. Les prochaines heures seront mouvementées à Marseille.