Mercato ASSE : Une piste en défense en Ligue 1 se réchauffe

Pendant le mercato hivernal 2025, l’ASSE s’était intéressée à un joueur du FC Metz. La piste se réchauffe à l’approche de l’ouverture officielle du mercato d’hiver.

Mercato : L’ASSE recalée par Metz pour Sadibou Sané

L’ASSE avait songé au recrutement de Sadibou Sané, pendant qu’elle était en difficulté défensivement en Ligue 1, la saison dernière. Le FC Metz avait repoussé le club stéphanois en exigeant une indemnité de 10 millions d’euros pour son jeune défenseur central, selon les indiscrétions de Peuple-Vert.

« Sadibou Sané ? C’est un joueur qui attire beaucoup l’attention. Mais il ne partira pas cet hiver », avait déclaré Bernard Serin, président du club mosellan. La piste s’était refroidie ensuite, car les Stéphanois ont recruté Maxime Bernauer. Mais les Verts sont descendus en Ligue 2, tandis que les Messins ont retrouvé la Ligue 1 au printemps dernier.

Sané sur le marché cet hiver, l’ASSE va-t-elle sauter sur l’occasion ?

Un an plus tard, l’AS Saint-Etienne songerait à nouveau au recrutement au joueur de 21 ans. Contrairement à la saison dernière en Ligue 2, il manque de temps de jeu dans l’élite. Il n’a joué que 5 matchs en Ligue 1 cette saison, même si on peut noter sa suspendu à 2 reprises et pour 3 matchs chaque fois.

L’ASSE pourrait profiter de la situation difficile de Sadibou Sané à Metz pour relancer la piste, car le média spécialisé assure qu’il « sera sur le marché cet hiver ». La source pense que ce serait peut-être « l’occasion pour l’ASSE de rouvrir le dossier ».

Pour rappel, le défenseur Sénégalais est sous contrat jusqu’en juin 2027. Selon l’estimation de Transfermarkt, il est évalué à 5 millions d’euros.

