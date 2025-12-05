Mercato PSG : Changement de cap pour l’avenir de Beraldo !

Un an et demi seulement après son arrivée, Lucas Beraldo pourrait définitivement quitter les rangs du PSG dès cet hiver. Alors qu’un prêt était évoqué initialement, le Paris SG voudrait finalement se séparer du défenseur central de 22 ans.

Mercato PSG : Lucas Beraldo poussé vers la sortie cet hiver

Arrivé en janvier 2024 contre un chèque de 20 millions d’euros, Lucas Beraldo pourrait être en train de passer ses dernières semaines sous le maillot du Paris Saint-Germain. En manque de temps de jeu, l’international brésilien pourrait faire ses valises pour une nouvelle destination cet hiver.

D’après PSG Inside Actus, Luis Campos et Luis Enrique ont défini trois priorités pour trois postes différents en vue du marché des transferts de janvier : Tylel Tati (défenseur de 17 ans du FC Nantes), Ayyoub Bouaddi (milieu de 18 ans de Lille) et Rodrigo Mora (ailier de 18 ans du FC Porto).

Mais pour boucler toutes ces arrivées, il faut faire de la place au sein de l’effectif actuel. Certains joueurs, qui souhaitent obtenir plus de temps de jeu dans la seconde partie de saison, pourront ainsi se voir indiquer la porte de sortie dans les semaines à venir. C’est le cas notamment de Lucas Beraldo.

L’ancien défenseur de Sao Paulo veut disputer la Coupe du Monde 2026 et réclame donc plus de régularité sur le terrain au retour de la trêve hivernale. Incapable de lui garantir plus de temps de jeu, le Paris SG ne s’opposerait pas à son départ. Mais alors qu’il était question d’un prêt de six mois, le compatriote de Marquinhos pourrait ne plus revenir dans la capitale.

Lucas Beraldo vendu pour recruter cet hiver ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Lucas Beraldo ne fait plus l’unanimité au Paris Saint-Germain. Confronté à une rude concurrence et face à la volonté affichée du PSG d’attirer un nouveau talent à son poste, le défenseur brésilien serait clairement sur le départ.

En effet, le site Foot Mercato assure que les dirigeants parisiens veulent désormais se servir de Beraldo pour renflouer les caisses et ainsi recruter de nouveaux joueurs cet hiver. Estimé à 25 millions d’euros sur Transfermarkt, le natif de Piracicaba serait sur les tablettes de Flamengo et de Palmeiras.

Le dernier champion du Brésil et de la Copa Libertadores serait intéressé par un prêt cet hiver, sauf que le Paris SG ne verrait pas d’un bon oeil un prêt de son défenseur, selon le journaliste Bruno Andrade. Le spécialiste de la chaîne ESPN indique que Beraldo ne sera pas prêté cet hiver, peu importe les offres. Par contre, les Parisiens ne seraient pas fermés à une vente du jeune défenseur en cas d’offre estimée à 40 millions d’euros. Affaire à suivre…