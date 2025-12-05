Mercato : l’OM vise un gros coup au Stade Rennais !

Les dirigeants de l’OM bougent les lignes pour s’offrir un indésirable du Stade Rennais lors du prochain mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : l’OM veut piocher à Rennes

L’OM suivrait de près la situation de Ludovic Blas, en difficulté au Stade Rennais. Le crack rennais vit une saison compliquée. Le club phocéen cherche un milieu offensif. Et dans ce cadre, il regarde Blas de très près. L’information vient du compte X @jonathan35001, observateur rigoureux du Stade Rennais.

Ludovic Blas, 27 ans, formé à Guingamp, passé par Nantes puis arrivé à Rennes en 2023, ne joue plus vraiment. Beye l’a déclassé : quatre matchs, 89 minutes disputées. Le joueur pourrait quitter la Bretagne cet hiver pour avoir de temps de jeu. Habib Beye est ouvert à son départ. « Il y a des joueurs cadres qui jouent moins, il faut aussi regarder leur statut, et il peut y avoir un désir pour eux d’aller voir ailleurs, ou une volonté mutuelle d’aller en ce sens, et on sera obligé d’en discuter », a déclaré le coach rennais en conférence de presse.

Ludovic Blas est sous contrat jusqu’en 2027 et est valorisé autour de 18 millions d’euros. Marseille préparerait une offre de 15 millions pour le recruter. Le milieu offensif rennais pourrait débarquer cet hiver pour pouvoir disputer la Ligue des Champions.

