Mercato : Bouaddi au PSG cet hiver ? Son clan répond cash !

Révélation de la saison au LOSC, Ayoub Bouaddi est déjà associé à plusieurs grands clubs européens, dont le PSG qui serait proche de boucler le transfert dès cet hiver. Sauf que l’entourage du défenseur central dément cette option.

Mercato : Aucun rapprochement entre le PSG et Ayoub Bouaddi

Jeudi, plusieurs rumeurs ont évoqué une arrivée surprise d’Ayoub Bouaddi au PSG lors du prochain mercato hivernal. Mais le journaliste belge Sacha Tavolieri a démenti toutes ces rumeurs ce vendredi. En effet, le spécialiste mercato de Sky Sports assure que l’international Espoirs français n’aurait aucune négociation avec Luis Campos, comme l’a affirmé son clan, qui a démenti tout rapprochement avec le club de Nasser Al-Khelaïfi.

Lisez aussi : Mercato : Le LOSC fixe le tarif de Bouaddi, le PSG dégoûté ?

« Selon nos informations, l’entourage d’Ayoub Bouaddi a formellement démenti les rumeurs récentes faisant état d’une possible arrivée du jeune milieu lillois au Paris Saint-Germain. Ces bruits, apparus ces dernières heures, évoquaient un intérêt concret du club parisien pour l’une des plus grandes promesses du football français.

À voir

OL : Fonseca savoure son retour après 9 mois de suspension

Le clan du joueur, lui, se veut catégorique affirmant qu’il n’y a aucune discussion en cours avec le PSG », indique Tavolieri, qui ajoute que les Dogues se montrent extrêmement gourmands pour leur joyau tricolore.

Ayoub Bouaddi, c’est au moins 100M€

D’après le journaliste belge, le LOSC Lille ne compte pas brader son numéro 32. Olivier Létang et les décideurs du club nordiste ont déjà refusé une offre de 20 millions d’euros de l’AC Milan et valoriseraient le natif de Senlis à 100 millions d’euros, un montant reflétant l’immense potentiel d’Ayoub Bouaddi.

Lisez aussi : Mercato : Ayyoub Bouaddi arrive au PSG, les détails du deal

À ce prix, il est plus qu’improbable de voir Bouaddi changer d’air durant la seconde partie de saison. « À ce stade, aucun mouvement concret n’a été enregistré, et l’avenir d’Ayoub Bouaddi dépendra autant de ses performances que de la capacité des prétendants à répondre aux exigences du LOSC », explique la source belge. Affaire à suivre…

Lire aussi sur Ayyoub Bouaddi

Mercato : C’est confirmé, Ayyoub Bouaddi arrive au Paris SG

À voir

Mercato : l’OM vise un gros coup au Stade Rennais !

Mercato LOSC: Le PSG tient la solution pour recruter Bouaddi

MERCATO : Ayyoub Bouaddi au PSG pour 40M€ cet hiver ?