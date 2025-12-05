OL : Fonseca savoure son retour après 9 mois de suspension

Suspendu par la LFP pour 9 mois depuis début mars 2025, Paulo Fonseca retrouvera le banc de touche de l’OL ce dimanche à Lorient. Il se réjouit de son retour.

Fonseca de retour : « C’est un moment spécial… je suis content »

Paulo Fonseca fera son retour sur le banc de touche de l’OL, le dimanche 7 décembre, lors de la 15e journée de Ligue 1. Ce sera à l’occasion du match contre le FC Lorient au stade du Moustoir.

Avant ce rendez-vous si particulier pour lui, l’entraîneur de Lyon a livré ses impressions. Il revient sur sa longue absence, et évoque son immense joie de retrouver le banc.

« C’est un moment spécial pour nous d’avoir la possibilité d’être sur le banc. Naturellement, c’est différent. Je suis content », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

« Ça a été 9 mois difficiles, mais je pense qu’on a fait une bonne gestion durant tout ce temps. C’est un retour à la normale. Beaucoup de choses m’ont manqué pendant cette période. Le contact avec les joueurs dans le vestiaire était la principale difficulté, mais aussi être sur le banc et avoir un contact direct avec eux, pouvoir leur parler. La principale difficulté était d’être loin des joueurs dans le vestiaire », a raconté le coach de l’Olympique Lyonnais.

Le coach de l’OL promet de maîtriser ses émotions

Pour mémoire, Paulo Fonseca avait été sanctionné pour son comportement violent envers l’arbitre Benoit Millot lors du match OL- Brest (2-1) du 2 mars 2025. Il regrette énormément son geste (tête contre tête) et promet de maîtriser ses émotions.

« Je suis expressif, je pense que c’est important, mais je veux être plus concentré sur notre équipe et pas sur les décisions de l’arbitre. […]. J’essaye d’être émotionnellement équilibré. Je dois faire attention désormais, mais je serai la même personne », a-t-il confié.

Il faut noter que le retour de Paulo Fonseca coïncide avec la suspension Jorge Maciel, l’adjoint qui a assuré l’intérim en Ligue 1 pendant les 9 mois.

