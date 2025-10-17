PSG : Barcola comparé à une star de l’OM, ça fait jaser !

Une comparaison enflamme la toile à quelques heures du choc PSG-RC Strasbourg. Bradley Barcola se retrouve au cœur d’un débat lancé par Daniel Riolo.

PSG : Daniel Riolo s’attache encore à Bradley Barcola

Le Parc des princes va retrouver son équipe ce vendredi soir avec un choc opposant le Paris Saint-Germain au RC Strasbourg. Et pour ce duel, l’entraîneur Luis Enrique pourrait compter sur le retour de plusieurs cadres. Bradley Barcola fait notamment partie de cette catégorie.

L’attaquant français s’est remis de sa blessure à la cuisse qui l’avait privé du dernier rassemblement des Bleus. Il va mieux. Bradley Barcola figure sur la liste des 19 joueurs retenus pour ce choc PSG-RCSA et il est même pressenti pour débuter le match. Avec 3 buts inscrits en Ligue 1 cette saison, il représente une sérieuse menace pour la défense strasbourgeoise.

Toutefois, Bradley Barcola n’est pas épargné par les critiques acerbes. Il a une nouvelle fois été pris pour cible par Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC l’a comparé à Masson Greenwood. Ce dernier a multiplié les performances la saison dernier, devenant co-meilleur buteur du championnat avec Ousmane Dembélé.

Mason Greenwood a des qualités techniques supérieures

L’ailier droit de l’OM est déjà 3 réalisations en 9 apparitions. Et selon Riolo, Mason Greenwood est meilleur que le Parisien. « c’est quand même un ton devant Barcola dans le rapport au ballon, il n’y a pas photo », a-t-il lancé sur le plateau de l‘After Foot de RMC. Cette comparaison fait jaser, d’autant plus qu’elle oppose un joueur du PSG à un rival marseillais.

Bradley Barcola aura peut-être l’occasion de répondre à ses détracteurs directement sur le terrain face à Strasbourg. Le duel à distance des analyses est lancé.