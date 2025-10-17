Stade Rennais : Habib Beye obtient un soutien de poids !

Les dirigeants du Stade Rennais se prononcent enfin sur l’avenir du tacticien Habib Beye. Le coach rennais n’est pas sur un siège éjectable à Rennes.

Stade Rennais : l’avenir de Habib Beye scellé !

Depuis plusieurs jours, la tension monte au Stade Rennais. L’ambiance n’est pas bonne entre le technicien rennais, Habib Beye et certains cadres du vestiaire. Certains parlaient déjà de limogeage. Selon la presse, les deux prochains matchs du SRFC vont sceller son sort. La réponse du Stade Rennais est tombée. Le coach sénégalais reste bien en poste.

La série de résultats ternes, les blessures, les cartons, et les rumeurs de tensions internes avaient semé le doute. Pourtant, Loïc Désiré, directeur sportif du club, a mis fin aux spéculations. La direction soutient son entraîneur. « Il n’y a pas de débat », a-t-il affirmé à Ouest-France.

Selon lui, les discussions entre les joueurs et Habib Beye ces dernières semaines ne traduisent aucun conflit. Elles montrent que les joueurs se soucient des résultats de l’équipe et veulent redresser la barre. Pour Loïc Désiré, cette implication révèle une équipe consciente de ses responsabilités. « Je préfère les voir touchés qu’indifférents… Pour moi, c’est un signal positif d’une prise de conscience et de responsabilités », a-t-il dit.

Le dirigeant rejette aussi l’idée d’un groupe démobilisé. Les faiblesses sont ailleurs : un peu de relâchement, quelques manques de caractère, mais rien de cassé. Malgré un début de saison un peu difficile, Rennes ne renonce pas à l’Europe. L’objectif est de finir dans le top 6 ou 7. Et Beye, conforté par ses dirigeants, garde la main pour relancer le club.