Mercato OM : Adrien Rabiot, l’inquiétude se répand !

Le gros dossier Adrien Rabiot aura marqué le mercato de l’OM cet été. La formation phocéenne a perdu son meilleur milieu de terrain désormais parti au Milan AC, mais l’inquiétude pour l’Olympique de Marseille est palpable.

Mercato OM : Un coup de vice qui pourrait faire perdre gros

Prétextant sa bagarre avec Jonathan Rowe, l’OM s’est stratégiquement séparé d’Adrien Rabiot dans les ultimes moments du mercato estival. C’est désormais au Milan AC que le milieu de terrain de 30 ans va faire valoir ses talents de grand milieu de terrain, ce qui est une perte énorme pour l’Olympique de Marseille qui, sur ce point, a privilégié un chèque de 10 millions d’euros au jeu.

En réalité, la prolongation de contrat d’Adrien Rabiot avec l’Olympique de Marseille pour plusieurs années semblait mal engagée. Au-delà des prestations intéressantes de l’ancien Parisien, l’OM tenait à tirer profit de la relance de la carrière du joueur, surtout un profit financier. Si du Paris Saint-Germain à la Juventus de Turin, Adrien Rabiot n’a jamais rapporté le moindre sou à ses clubs lors de ses départs respectifs, la formation phocéenne, elle, comptait bien se faire payer pour avoir permis au joueur laissé libre par la Juventus de Turin de montrer son grand talent.

L’opération couronnée de succès, l’OM ayant vendu le Français pour 10 millions d’euros, aura forcément des retombées négatives sur le plan footballistique. C’est du moins la grosse crainte partagée par l’ancienne joueuse Laure Boulleau sur le plateau du CFC. L’ex-arrière gauche parisienne de 38 ans a confié sur le cas Adrien Rabiot :

« Le départ de Rabiot m’inquiète réellement. C’était le joueur Ligue des champions de l’Olympique de Marseille. Et c’est vrai que je trouve ça vraiment regrettable. C’est surtout l’effet boule de neige que ça a eu, alors que si la comm avait été maîtrisée collectivement dès le début, ça aurait pu se terminer autrement. » Laure Boulleau – Canal Football Club

Outre Laure Boulleau, plusieurs supporters de l’OM s’inquiètent du début de saison poussif de leur club. Le départ d’Adrien Rabiot pour le Milan AC, un joueur qui a été un pion essentiel dans l’effectif de De Zerbi la saison dernière, ne rassure pas. L’Olympique de Marseille pourra-t-il tenir tête à ses adversaires aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des champions avec ce maillon fort en moins ? L’OM est 10e au classement de Ligue 1 avec une victoire et deux défaites en championnat, soit 3 points engrangés sur 9 possibles.