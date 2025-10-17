Stade Rennais : Loïc Désiré met les choses au clair sur Habib Beye et le début de saison du SRFC

Le Stade Rennais vit un début de saison loin des ambitions affichées l’été dernier et Habib Beye est en première ligne sur la liste des responsables de cette contre-performances. Dixième de Ligue 1 après sept journées, le club breton peine à convaincre malgré un effectif pensé pour viser le top 5. Face aux critiques grandissantes et aux rumeurs d’un Habib Beye fragilisé, le directeur sportif Loïc Désiré a tenu à remettre les pendules à l’heure dans un entretien accordé à Ouest-France.

SRFC : Un soutien clair à Habib Beye malgré la tempête

Arrivé sur le banc rennais cet été, Habib Beye traverse une période compliquée. Les Rouge et Noir multiplient les matchs nuls (trois lors des trois dernières rencontres) et peinent à trouver un rythme. Certains choix du technicien sénégalais ont même provoqué des incompréhensions au sein du vestiaire, comme le remplacement prématuré de Djaoui Cissé face à Lens.

Lire aussi : Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un roc suédois !

À voir

Tensions au PSG : Yohan Cabaye et Luis Campos, rien ne va !

Pourtant, le directeur sportif du Stade Rennais assure que la confiance du club envers son entraîneur reste intacte :

« On a évidemment échangé entre nous. Quand je vois le travail du coach au quotidien, je sais qu’il n’y a aucune ambiguïté », dit-il avant d’affirmer que es cadres ont pris la parole avant Lens pour faire passer des messages, mais ce n’est pas de la défiance. C’est la vie d’un groupe. Je préfère voir des joueurs concernés plutôt qu’indifférents.

Loïc Désiré a ensuite ajouté :

« Il faut que tout le monde se remette en question — le coach, les joueurs, et moi le premier. », tout en assurant qu’Habib Beye n’est pas fragilisé, « il n’y a pas de débat là-dessus ». Ce qu’il faut maintenant, c’est réagir et progresser.

Stade Rennais : Un mercato de transition assumé

Nommé cet été, le nouveau directeur sportif du Stade Rennais a vécu un mercato agité, marqué par plus de 25 départs et 6 arrivées. Une véritable refonte d’effectif, assumée comme une phase de transition nécessaire.

Lire aussi : Mercato : L’OL boucle une belle affaire au Stade Rennais !

D’après de le dirigeant sportif du club de foot de Rennes, le club « voulait des joueurs » expérimentés de Ligue 1, capables d’apporter une vraie stabilité. L’idée était de reconstruire une base solide avant de repartir sur un modèle plus international. On ne fera pas ce type de mercato chaque année, mais il fallait rééquilibrer. Aujourd’hui, on a l’effectif qu’on voulait.

À voir

Golden Boy 2025 : Le PSG a le meilleur jeune joueur d’Europe

Désiré reste convaincu que le travail finira par payer parce que le groupe du SRFC a du talent et du caractère. Il doit juste transformer les bonnes intentions en résultats concrets comme le veut la loi du terrain qui reste la seule vérité.

SRFC : Un club en quête de relance

Avec des ambitions toujours élevées, le Stade Rennais doit désormais retrouver sa dynamique pour ne pas laisser filer les places européennes. Habib Beye, malgré la pression, conserve le soutien total de sa direction. Une victoire dès la prochaine journée pourrait apaiser un climat devenu électrique au Roazhon Park.