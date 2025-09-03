Mercato FC Nantes : Kita et Campos négocient un joli deal

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita va toucher une partie du montant du prêt de l’attaquant français Randal Kolo Muani.

Mercato : le prêt de Kolo Muani profite aussi au FC Nantes

Randal Kolo Muani quitte à nouveau le PSG. L’attaquant français, sous contrat jusqu’en 2028, ne jouera pas la saison 2025-2026 avec Paris. Annoncé un temps à la Juventus Turin, il a finalement choisi Londres. Ce lundi, il a signé avec Tottenham. Le prêt est payant. Le PSG reçoit une compensation estimée à 5 millions d’euros. Aucune option d’achat n’a été intégrée. L’accord est bien bouclé. Tottenham prend l’attaquant, Paris encaisse.

Mais ce n’est pas tout. Une partie de cette somme doit aussi revenir au FC Nantes. Le mécanisme de solidarité de la FIFA l’impose : tout joueur rapporte à ses clubs formateurs une fraction des indemnités liées à ses transferts ou prêts payants, entre 12 et 23 ans.

Dans ce cas précis, les Canaris récupèrent environ 150 000 €, selon els estimations de Sportune. Une somme modeste, mais symbolique. Car Nantes n’avait rien touché lors du départ libre de Kolo Muani vers Francfort en 2022. Ainsi, même sans transfert définitif, le club ligérien profite enfin du parcours européen de son ancien attaquant.