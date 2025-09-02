Mercato FC Nantes : Monaco déchire l’offre de Kita !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita a mis les bouchées doubles pour frapper un joli coup à l’AS Monaco pendant ce mercato estival. Mais les dirigeants monégasques ont bloqué le transfert du joueur.

Mercato FC Nantes : Lucas Michal, le rêve envolé

Clap de fin pour un super crack. Jusqu’aux dernières heures du mercato, le FC Nantes a cru à un coup. Lucas Michal, ailier de 20 ans, restait dans le viseur des Canaris. Formé à Monaco, le joueur apparaissait comme la solution idéale. Vitesse, percussion : son profil collait parfaitement aux besoins offensifs.

Lire aussi : FC Nantes : Tensions à Nantes après le mercato ?

En interne, certains parlaient même d’un super crack. L’idée d’un prêt circulait, car elle limitait les risques financiers et apportait un talent brut à Luis Castro. Mais l’ouverture espérée n’est jamais venue. Monaco a fermé la porte. Depuis plusieurs semaines, la rumeur insistait. Michal devait donner de la profondeur à l’effectif nantais. Mais à Monaco, la position fut nette : pas de départ. Pas de prêt non plus.

À voir

PSG : Coup dur pour Fabian Ruiz !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita prépare un gros coup !

Les dirigeants de l’ASM veulent garder leur jeune attaquant, le voir progresser chez eux, dans leur cadre. Le dossier s’est donc évaporé. Pour Nantes, c’est un échec amer. Le secteur offensif reste inchangé. La frustration grandit, car le banc manque de variété. Désormais, il faudra attendre l’hiver pour espérer du renfort.