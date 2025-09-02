FC Nantes : Tensions à Nantes après le mercato ?

La direction du FC Nantes a bloqué le transfert de l’attaquant français Matthis Abline pendant ce mercato estival. Cette situation pourrait créer des tensions au cours de la saison.

Mercato FC Nantes : Abline, divorce évité de justesse ?

Matthis Abline voulait partir. Le FC Nantes l’a retenu. Cet été, l’attaquant de 22 ans a vécu un mercato frustrant, ponctué d’échanges tendus en coulisses. Il avait imaginé une suite ailleurs, après une saison 2024-2025 réussie et des sollicitations venues de France comme de l’étranger. Ses agents l’ont poussé. Lui a cru que l’opportunité existait. Mais Waldemar Kita a fermé la porte. Trop gourmand, trop ferme. Résultat, pas de départ avant la fermeture du marché des transferts.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita prépare un gros coup !

Le joueur a dû accepter. Ses prestations, elles, ont trahi son état d’esprit. Peu d’envie, des entrées fades, un regard ailleurs. Luis Castro l’a recadré, sèchement, après la deuxième journée de Ligue 1. Les supporters aussi ont remarqué : Abline n’était pas vraiment avec les Canaris. Le danger d’une fracture était réel. Divorce consommé ? Pas encore.

À voir

Transfert de João Neves, Luis Campos salué pour son coup de génie

Lire aussi : Mercato FC Nantes : l’avenir de Mostafa Mohamed scellé !

Un signe est venu contre l’AJ Auxerre. Plus mordant, plus juste, Abline a montré une autre attitude. Comme s’il avait compris : son avenir dépend de ce qu’il donnera à Nantes. Pas question de se mettre à dos un club qui lui a offert sa chance. Avec un Mostafa Mohamed retrouvé, Luis Castro pourrait disposer d’un duo offensif enfin affûté. Pour Nantes, c’est presque comme une recrue en plus.