Mercato PSG : Un indésirable déchire une belle offre !

Presnel Kimpembe, blessé puis écarté des plans du PSG, avait une porte de sortie en toute fin de mercato. L’AC Milan, intéressé par son profil, aurait sérieusement pensé à l’attirer.

Mercato PSG : Kimpembe a dit non à Milan !

Presnel Kimpembe vit une période délicate au PSG. Mis à l’écart par Luis Enrique, le défenseur formé au club cherche encore une porte de sortie. Une solution aurait pu exister en Serie A. Selon L’Equipe, l’AC Milan a bel et bien songé à s’attacher ses services dans les dernières heures du mercato. Le club lombard voulait renforcer sa défense, et le nom du champion du monde 2018 figurait dans la short-list.

Mais l’histoire n’a pas dépassé le stade des discussions. L’ancien capitaine parisien n’a pas donné suite. Son refus, clair et ferme, a refroidi les dirigeants milanais. Kimpembe a choisi de ne pas franchir les Alpes, malgré l’opportunité d’un nouveau départ dans un championnat prestigieux. Ce choix interroge. Le joueur reste bloqué dans une situation incertaine à Paris, sans garantie de temps de jeu. L’avenir pourrait donc s’écrire ailleurs.

Les rumeurs les plus insistantes mènent vers le Qatar. Plusieurs clubs seraient intéressés, prêts à lui offrir un salaire conséquent et un rôle central dans leur projet. Le dossier reste ouvert. Mais une chose est sûre : en écartant Milan, Presnel Kimpembe a tourné le dos à une voie européenne solide. Désormais, ses perspectives semblent beaucoup plus lointaines.