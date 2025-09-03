Mercato PSG : Un international français prêt à tout pour signer

Il aurait pu être le coup parfait du PSG lors du mercato estival. Fraîchement appelé en équipe de France, Maghnes Akliouche aurait pu poser ses valises au Paris SG cet été. Mais le milieu offensif de Monaco restera finalement sur le Rocher, malgré son fort désir de rejoindre le club parisien.

Mercato PSG : Akliouche, un cœur déjà rouge et bleu ?

À seulement 23 ans, Maghnes Akliouche commence à se faire un nom dans le football français. Sollicité par Didier Deschamps pour la première fois, le Monégasque vivra ses débuts en équipe nationale cette saison. Pourtant, l’international français était fortement courtisé par le PSG. Selon Fabrice Hawkins, journaliste de RMC Sport, « Akliouche, je pense qu’il avait vraiment envie de venir. Dans tous les cas, il serait venu si on lui avait proposé. »

Les intentions étaient claires : rejoindre la capitale, évoluer sous les couleurs du Paris Saint-Germain et enrichir un milieu de terrain déjà compétitif. Mais la stabilité de l’effectif parisien et le maintien de Kang-in Lee ont mis un terme à ce rêve estival.

Le PSG avait un plan… et Akliouche était dedans

Walid Acherchour, chroniqueur sur RMC, l’assure : « J’aurais aimé avoir un autre renfort ou deux. Au milieu de terrain ou un mec qui fait la ligne de trois de devant. Un Akliouche en fin de mercato, je pense qu’ils allaient y aller, un joueur qui peut soulager ou titiller les trois de devant. »

Le profil d’Akliouche séduisait Luis Campos et le staff du PSG, mais les circonstances n’ont pas permis la concrétisation du transfert. Le club parisien, avec seulement trois recrues cet été, a manqué d’opportunités pour faire bouger les lignes. Pour Akliouche, il faudra patienter encore un peu avant d’enfiler le maillot rouge et bleu.