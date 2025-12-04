Mercato FC Nantes : Accord conclu, un roc colombien arrive !

Un défenseur colombien va débarquer au FC Nantes lors du prochain mercato hivernal. Tout est presque bouclé.

Mercato FC Nantes : Un Colombien attendu à Nantes cet hiver !

Le FC Nantes galère en Ligue 1 depuis le début de la saison. On croyait que l’arrivée du nouvel entraîneur, Luis Castro allait permettre aux Canaris de rafler des points, mais le Portugais fait face à d’autres réalités. Les départs et les nombreuses blessures entraînent la crise de résultats. Le club, désormais 16e du championnat, se dirige vers la zone rouge.

Les dirigeants du FC Nantes cherchent des solutions pour stopper l’hémorragie. L’urgence est de se renforcer lors du prochain mercato hivernal. Le patron du FCN, Waldemar Kita flaire déjà certains coups sur le marché des transferts. Un gros deal est sur le point d’être bouclé.

Selon Ouest-France, la direction du FC Nantes cible Deiver Machado. Accord trouvé avec Lens, qui accepte de libérer le défenseur. Le Colombien peut donc partir cet hiver. Polyvalent, expérimenté, il arrive en fin de contrat dans six mois avec le Racing Club de Lens. Et lui aussi y voit un intérêt. À 32 ans, Machado veut se relancer. Il veut retrouver sa forme avant la prochaine Coupe du monde. Blessé en début de saison, le joueur n’a joué que cinq matchs, dont quatre comme titulaire.

