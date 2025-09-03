Mercato PSG : Donnarumma à City, la grande déclaration !

Gianluigi Donnarumma, écarté par Luis Enrique malgré son rôle décisif dans la conquête de la première Ligue des champions du PSG, a tourné la page. Le portier italien s’est engagé avec Manchester City et a livré des déclarations fortes.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma, une rupture amère avec Paris

Le 12 août dernier, l’Italien avait déjà laissé transparaître sa frustration sur Instagram. « Quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe », écrivait-il, se disant « attristé » par cette éviction soudaine. Un message empreint de déception après quatre années marquées par des hauts et des bas, mais surtout par la gloire de Wembley.

Trois semaines plus tard, la pilule semble avalée. Un accord à 30 M€ a été trouvé avec Manchester City, offrant au champion d’Europe une nouvelle perspective, cette fois en Premier League.

Le bonheur retrouvé à Manchester City

Chez les Skyblues, Donnarumma respire à nouveau. « Signer pour Manchester City est un moment très spécial et une grande fierté pour moi », a-t-il confié. L’ancien Parisien savoure la chance de rejoindre « une équipe regorgeant de talents de classe mondiale et dirigée par l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du football, Pep Guardiola ».

Sur le site officiel du club, l’Italien a poursuivi : « J’admire Manchester City depuis de nombreuses années. C’est donc un immense honneur et un privilège de pouvoir désormais jouer pour ce club. Jouer à l’Etihad Stadium sera quelque chose de très spécial pour moi ». Des mots qui scellent définitivement son divorce avec Paris et ouvrent une nouvelle ère outre-Manche.