Mercato Stade Rennais : Yildirim trouve preneur !

Bertug Yildirim est pisté en Turquie pendant ce mercato estival. Cet indésirable du Stade Rennais est sur la short-list de deux cadors turcs.

Mercato Stade Rennais : Yildirim, un retour en Turquie pour rebondir ?

Bertug Yildirim, peu convaincant à Rennes, pourrait bien retrouver son pays natal. En Turquie, deux géants s’intéressent à lui : Galatasaray et Besiktas. Leur intérêt tombe à point, car le Stade Rennais demande 5 millions d’euros, soit la même somme investie lors de son arrivée en août 2023 depuis Hatayspor.

Lire aussi : Mercato : le Stade Rennais subit un sale coup de Leipzig

À l’époque, le directeur technique rennais, Florian Maurice avait cru en son profil athlétique, un attaquant censé diversifier le jeu. Mais le pari a échoué. En Bretagne, l’international turc n’a marqué qu’un but en 29 matchs. Logiquement, il a été prêté à Getafe l’été suivant. En Espagne, son rendement n’a pas changé : seulement trois buts en 27 rencontres.

À voir

Mercato OL : Aulas apprécie la gestion de Kang

Lire aussi : Stade Rennais : Clap de fin pour une pépite à 25 M€ !

Malgré ces chiffres, Yildirim garde une certaine cote sur le marché turc. Les clubs stambouliotes le considèrent encore comme un potentiel intéressant, et le mercato local reste ouvert jusqu’au 12 septembre. Rennes, de son côté, pourrait se débarrasser d’un flop sans perdre d’argent. Habib Beye ne compte pas sur lui. Avec les arrivées d’Estéban Lepaul et Breel Embolo, l’attaquant de 23 ans n’est plus qu’une doublure lointaine, quatrième dans la hiérarchie. Pour retrouver du temps de jeu, il devra partir.