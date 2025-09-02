Mercato : le Stade Rennais subit un sale coup de Leipzig

Un buteur a snobé le Stade Rennais dans les dernières heures du mercato estival et s’est engagé avec le RB Leipzig.

Mercato : Leipzig mise 30 M€ sur une cible du Stade Rennais

Le RB Leipzig vient de frapper un grand coup. Après plusieurs semaines d’attente, le club allemand a officialisé l’arrivée de Conrad Harder, jeune avant-centre formé au Sporting Portugal. Le Stade Rennais, qui espérait convaincre l’attaquant, voit le joueur filer vers la Bundesliga. Les dirigeants du club breton ont mis les bouchées doubles pour s’offrir le buteur et renforcer l’attaque de l’équipe de Habib Beye, mais le joueur a préféré prendre la direction de l’Allemagne.

Harder n’a que 20 ans, mais il attire déjà les regards. Son profil, explosif et prometteur, correspond parfaitement aux ambitions de Leipzig. L’accord est bouclé dans les dernières heures du mercato : un contrat longue durée, cinq saisons, scellant l’avenir du buteur en Allemagne.

Le coût de l’opération est conséquent. Le RBL débourse environ 24 millions d’euros fixes, auxquels s’ajoutent 6 millions en bonus. Une somme importante, preuve de la confiance placée en ce jeune talent. Mais Lisbonne n’a pas dit son dernier mot : les dirigeants portugais ont inséré une clause de revente avantageuse. En cas de plus-value, 15 % reviendront au Sporting.