Stade Rennais : Clap de fin pour une pépite à 25 M€ !

La direction du Stade Rennais rate une autre pépite en cette fin de mercato estival. Le joueur file en Angleterre.

Mercato Stade Rennais : Une pépite snobe le SRFC

Brian Brobbey ne rejoindra pas le Stade Rennais. L’attaquant néerlandais, en pleine réflexion sur son avenir, choisit finalement la Premier League. Rennes, en quête d’un deuxième buteur, avait pourtant ciblé Brobbey comme priorité. Le club breton était proche d’un accord avec l’Ajax Amsterdam. Mais les hésitations du joueur ont tout compromis.

Lire aussi : Stade Rennais : Loïc Désiré négocie un deal en Italie !

L’international néerlandais, sept sélections à son actif, doutait de l’opportunité de rejoindre la Ligue 1. Son incertitude a eu des conséquences immédiates : l’Ajax l’a écarté du groupe professionnel, une décision de l’entraîneur pour marquer sa frustration. Brobbey file finalement vers Sunderland, promu de Premier League. Le club anglais a pu convaincre Brobbey de signer en cette fin de mercato.

À voir

Mercato ASSE : Ultimes négociations pour Pierre Ekwah

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : C’est bouclé pour Breel Embolo au SRFC

Les Anglais ont lâché 20 millions d’euros, avec 5 millions de bonus, selon Fabrizio Romano. L’attaquant d’Amsterdam devient ainsi la nouvelle recrue phare de Sunderland. Pour le Stade Rennais, la piste se ferme. Le club devra chercher ailleurs son second attaquant. L’international suisse, Breel Embolo est sur la short-list des pensionnaires du Roazhon Park. Les pourparlers évoluent et le deal pourrait être bientôt scellé.