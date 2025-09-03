Mercato ASSE : Une nouvelle offre pour Davitashvili tombe

L’ASSE reste toujours sous la menace des clubs du championnat turc. Une offre du Besiktas est révélée pour Zuriko Davitashvili.

Mercato : Offre de 12 M€ du Besiktas pour Davitashvili

Le mercato d’été est refermé en France, mais l’ASSE doit encore résister pendant quelques jours. Le Besiktas est toujours intéressé par les services de Zuriko Davitashvili. Alors que les dirigeants stéphanois ont repoussé plusieurs prétendants de ce dernier, il fait l’objet d’une nouvelle proposition du club turc. Cette offre, estimée à 12 millions d’euros, est révélée par le journaliste turc Fatih Dogan.

Beşiktaş, Zuriko Davitashvili için Saint-Etienne'e yaptığı teklifi artırdı. (Fatih Doğan) pic.twitter.com/Ir5ZYAssbP — Deportes Reports (@DeportesReports) September 2, 2025

Évidemment, elle ne peut pas faire bouger la position ferme de l’AS Saint-Etienne, car elle est largement inférieure à la demande de Kilmer Sports Ventures. Selon Peuple-Vert, la direction stéphanoise attend au moins 20 millions d’euros pour l’ailier international géorgien (46 sélections). Le Besiktas peut encore revoir son offre à la hausse s’il est déterminé à recruter Zuriko Davitashvili, car le mercato estival est ouvert en Turquie jusqu’au 12 septembre.

Pour rappel, l’ancien joueur des Girondins a rejoint l’ASSE en juillet 2024, en provenance de Bordeaux, à la suite d’un transfert conclu à 6 millions d’euros, hors bonus.