Mercato : le PSG attend un joli chèque cet hiver !

Un ancien joueur du PSG pourrait rapporter un joli chèque au club de la capitale lors du prochain mercato hivernal.

Mercato : le PSG va encaisser un joli chèque !

Manuel Ugarte n’a pas convaincu au PSG. Il n’y parvient pas non plus à Manchester United. Le milieu uruguayen, parti en 2024 pour relancer sa carrière, se retrouve déjà menacé. Revenons un instant en 2023. Le PSG mise alors près de 50 M€ sur Ugarte, brillant au Sporting CP. Ses premiers matchs, solides, laissaient espérer une montée en puissance. Puis tout s’est effondré. Les difficultés se sont accumulées, et Luis Enrique a fini par l’écarter du projet.

À Manchester United, la dynamique ne change pas vraiment. Plus de 50 matchs, mais trop peu d’impact. Le club, englué dans l’une de ses pires périodes, ne l’aide pas. Et selon ESPN, les dirigeants envisagent déjà de le transférer cet hiver. Deux buts, cinq passes décisives. C’est maigre. MU lui aurait déjà glissé qu’un départ serait préférable. Et le Paris Saint-Germain a tout intérêt à suivre le dossier.

À voir

Mercato OM : Claudio Echeverri, le coup parfait de Marseille

Lire aussi : PSG : Grosse nouvelle pour Achraf Hakimi

Grâce à un pourcentage de 10 % à la revente, le PSG peut toucher un petit chèque. Pas énorme, parce que la valeur du joueur chute : 35 M€ espérés par les Mancuniens. Ce qui donnerait environ 3,5 M€ pour Paris. Une somme modeste, mais bienvenue. Pour l’instant, le deal n’est pas encore scellé. Ugarte reste mancunien, mais le dossier bouge.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Ibrahima Konaté, un coup de pouce surprise pour le Paris SG

Mercato : Le PSG défie le Real et United pour un crack grec

À voir

Mercato FC Nantes : Kita sous pression au FCN !

Mercato Barça: Le PSG passe à l’offensive pour recruter Gavi