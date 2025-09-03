ASSE : Une mauvaise nouvelle confirmée pour Mahmoud Jaber

La blessure de Mahmoud Jaber n’impacte pas que son club, l’ASSE. A l’occasion de cette trêve internationale, le milieu de terrain ne rejoindra finalement pas sa sélection.

ASSE : Une blessure frustrante pour Mahmoud Jaber

Samedi soir, lors du match nul contre Grenoble (1-1), la soirée a pris une tournure amère pour Jaber. Victime d’un tacle appuyé, le milieu des Verts a dû quitter ses partenaires à la pause. Son entraîneur, Eirik Horneland, n’a pas mâché ses mots.

« On a dû changer deux joueurs à la mi-temps, notamment Jaber qui a subi un tacle qui aurait dû faire sortir le joueur adverse. Jaber a été blessé, une grosse blessure au niveau du pied, il y aurait dû y avoir carton rouge », a-t-il confié.

Pas de sélection pendant la trêve pour Jaber

Recousu à la mi-temps en raison d’une entaille importante au pied, Jaber ne prendra finalement pas la direction de sa sélection. Horneland l’avait pressenti : « Il y a de grandes chances que Mahmoud Jaber soit privé de sa semaine internationale à cause de ça. »

Le diagnostic s’est confirmé : absent de la séance collective de mardi matin à L’Étrat, le joueur poursuit ses soins. L’ASSE espère un retour rapide, car son abattage au milieu sera précieux pour les prochaines échéances.