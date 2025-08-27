ASSE : Trois dossiers brûlants crispent la fin du mercato

Trois gros dossiers animent la fin du mercato à l’ASSE. Le président Ivan Gazidis doit n’a plus que cinq jours pour les boucler.

Mercato : Porte de sortie fermée à Stassin et Davitashvili

L’ASSE résiste aux attaques depuis l’ouverture du mercato d’été en juin. Plusieurs clubs tentent arracher Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili aux Verts, à la suite de leur relégation en Ligue 2. Ces prétendants sont encouragés dans leur démarche par les deux meilleurs buteurs stéphanois de la saison dernière, qui ne veulent pas jouer en deuxième division.

Face à la menace des clubs de Ligue 1 et aussi des clubs étrangers, l’AS Saint-Etienne a fermé la porte de sortie à ses attaquants. Elle a clairement indiqué qu’ils ne sont pas sur le marché des transferts cet été.

Recrutés à l’été 2024, respectivement à 10 M€ et 6 M€, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont sous contrat jusqu’en juin 2028. Malgré la relégation des Verts en Ligue 2, ils sont tenus de respecter leur contrat. C’est ce que leur a rappelé la direction du club, en réponse à leur envie d’ailleurs. Eirik Horneland compte en effet sur l’avant-centre belge et l’ailier géorgien pour aider l’équipe à revenir rapidement en Ligue 1.

ASSE : Possible départ pour les 2 buteurs, mais au prix de KSV

Néanmoins, la Direction de l’ASSE a laissé une fenêtre ouverte pour les deux buteurs. Ils pourraient quitter le Forez, mais seulement en cas d’offres atteignant les montants espérés par les dirigeants. Soit au moins 20 M€ pour le premier, qui est désormais la priorité du Stade Rennais, et autour de 15 M€ pour le deuxième.

La semaine dernière, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont fait des déclarations, mais en entretenant le flou sur leur avenir. Ce qui laisse la porte ouverte à leur éventuel départ dans les derniers instants du mercato.

Mercato : 1er septembre, date décisive pour Stassin, Davitashvili et Ekwah

Un autre dossier, celui de Pierre Ekwah connaîtra aussi un dénouement d’ici lundi. Recruté officiellement par l’AS Saint-Etienne le 14 août dernier, il n’a toujours pas rejoint l’équipe stéphanoise. Attendu par Eirik Horneland, il est introuvable. « Des nouvelles de Pierre ? Je n’en ai pas. Actuellement, je n’ai pas plus de nouvelles que la première fois », a-t-il répondu en conférence de presse la semaine dernière.

En effet, le milieu de terrain franco-ghanéen se dit surpris par son transfert définitif de Sunderland. Il n’espérait pas que l’ASSE lève l’option d’achat d’un montant de 6 M€, assortie à son prêt. Il souhaite donc être transféré à nouveau, alors que le coach des Verts l’attend pour renforcer l’entrejeu de son équipe.

Ne voulant pas retenir Pierre Ekwah contre son gré, Kilmer Sports Ventures attend une offre convenable pour le laisser filer. Si aucune proposition concrète ne tombe, le joueur formé à Nantes sera contraint d’honorer son contrat dans le Forez, comme Stassin et Davitashvili.

Face à ces trois dossiers brûlants, le président Ivan Gazidis essaye de résister jusqu’à la fermeture du marché des transferts. Pierre Ekwah, Lucas Stassin et Zuriko Davitasvili seront-ils encore des joueurs de l’équipe de l’AS Saint-Etienne après le 1er septembre 2025 ? Réponse dans cinq jours.