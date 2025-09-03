Mercato : Umtiti quitte le LOSC, grosse peur pour la suite

Samuel Umtiti a quitté le LOSC en juillet dernier et se retrouve à la croisée des chemins. Il devra prendre une décision capitale: continuer ou mettre un terme sa carrière de footballeur.

Mercato LOSC : Samuel Umtiti vers une fin de carrière précoce

Le contrat de Samuel Umtiti au LOSC a expiré cet été. Le défenseur français est libre comme l’air et se retrouve à présent face à un dilemme de taille. Il devra trouver un nouveau club ou mettre un terme à sa carrière minée par des blessures récurrentes.

Samuel Umtiti avait fait un pari risqué avant la Coupe du monde 2018. Il avait refusé de se faire opérer au genou en vue de participer à ce tournoi international. Ce choix a visiblement eu des répercussions néfastes sur son parcours. Puisque le défenseur de 31 ans passe la plupart de son temps à l’infirmerie. Son dernier match professionnel remonte au 14 décembre 2023. Son passage à Lille a globalement été décevant.

Une annonce attendue mercredi

Le Champion du monde 2018 a été freiné par des problèmes physiques incessants au LOSC. Ce qui l’a poussé à un arrêt forcé. Samuel Umtiti est désormais à un carrefour. L’Equipe rapporte qu’il se laisse dernière semaine pour trancher. Des clubs en France, en Italie, au Moyen-Orient et aux États-Unis seraient à ses trousses.

Toutefois, la peur de faire « la saison de trop » et d’aggraver sa situation le tourmente. Sa décision finale est attendue mercredi prochain. Ce dénouement pourrait bien marquer la fin de sa carrière.