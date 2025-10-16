AS Monaco : Sébastien Pocognoli a un plan pour Paul Pogba !

Paul Pogba ne sera pas dans le groupe de l’AS Monaco pour le déplacement à Angers ce samedi, à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. Mais le milieu de terrain français peut compter sur son nouvel entraîneur, Sébastien Pocognoli, pour relancer sa carrière.

AS Monaco : Sébastien Pocognoli veut aider Paul Pogba à revenir

Arrivé gratuitement à l’AS Monaco l’été dernier en provenance de la Juventus Turin, Paul Pogba n’a plus joué depuis septembre 2023. Ses histoires de suspension et ses soucis familiaux derrière lui, tout semble prêt pour un nouveau départ sous les ordres de Sébastien Pocognoli. Nommé samedi dernier, en remplacement d’Adi Hütter, le technicien belge s’est exprimé sur le retour à la compétition du Champion du Monde 2018.

Lisez aussi : AS Monaco : La descente aux enfers de Paul Pogba se poursuit



Attendu à Angers ce samedi après sa longue récupération, Paul Pogba a subi une rechute et connu une alerte musculaire à la cuisse la semaine dernière, le contraignant à patienter deux semaines supplémentaires. Mais Pocognoli prévoit de s’entretenir rapidement avec lui.

À voir

FC Nantes : Luis Castro obtient un renfort avant le LOSC !

« Je l’ai vu tout à l’heure avec les capitaines. Je ne l’ai pas encore vu de manière individuelle, mais ça va arriver. J’apprends à connaître tous les joueurs. Je les connais de l’extérieur, mais je dois les connaître de l’intérieur », a déclaré l’ancien entraîneur de l’Union Saint-Gilloise en conférence de presse.

Le nouveau coach de l’ASM a même déjà un plan pour permettre à « La Pioche » de retrouver les terrains. « Il y a une chose que je fais avec tous mes joueurs, que ce soit un jeune ou un joueur en fin de carrière, c’est que j’essaie toujours d’avoir un plan pour la saison. Ça sera pareil pour Paul, comme ce sera pareil pour un jeune joueur. Ce plan, ce sera à moi de voir dans quelle mesure il est réalisable », a ajouté Sébastien Pocognoli.

Lisez aussi : AS Monaco : Une mauvaise nouvelle tombe déjà pour Paul Pogba

À voir

Mercato PSG : Safonov tacle Luis Enrique et menace de partir

Le tacticien de 38 ans prépare donc une stratégie pour relancer le natif de Lagny-sur-Marne, qui n’a plus disputé de match de football professionnel depuis plus de deux ans, suite à une histoire de dopage.