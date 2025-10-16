Mercato PSG : Accord trouvé pour une prolongation à Paris

La direction du PSG est sur le point de réaliser une belle opération en interne. Les négociations pour étendre le contrat de Willian Pacho ont abouti à un accord de principe.

Mercato : Willian Pacho favorable à l’offre de prolongation du PSG

Le mercato estival du Paris Saint-Germain s’est caractérisée par une recherche de stabilité après le triomphe en Ligue des Champions. Mais l’activité en coulisses n’a pas vraiment cessé. La direction du PSG s’active actuellement pour prolonger plusieurs joueurs clés. Et si les discussions avec Ousmane Dembélé ont déjà débuté, l’un des dossiers les plus avancés concerne la défense.

Arrivé en août 2024, Willian Pacho a rapidement mis tout le monde d’accord. Avec déjà 12 matchs disputés cette saison, le défenseur équatorien est devenu un pilier solide de l’arrière-garde parisienne. Au point où sa direction compte prolonger son contrat expirant en juin 2029.

Le Paris SG lui aurait ainsi transmis une offre de prolongation de deux ans, soit jusqu’en 2031. Et selon les informations recueillies par Ici Paris Ile de France, cette proposition conviendrait à Willian Pacho. Ce dernier serait d’accord pour étendre son bail au PSG.

D’autres prolongations en cours au Paris Saint-Germain

L’ancien joueur de l’Eintracht Francfort est heureux à Paris, où il est devenu le premier joueur équatorien de l’histoire à gagner la Ligue des Champions. Il n’a pas l’intention de quitter le navire parisien pour l’instant. Son accord de principe est un signal fort dans ce sens.

Parallèlement, le PSG travaille activement sur d’autres prolongations. Bradley Barcola, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou encore Fabian Ruiz sont concernés. Ces démarches démontrent la volonté claire du Paris Saint-Germain de bâtir une équipe forte sur la durée.