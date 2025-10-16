FC Nantes : Kita déchire une offre de 80 M€ !

Le Collectif Nantais s’était positionné pour racheter le FC Nantes. Mais le patron des Canaris, Waldemar Kita a refusé l’offre.

FC Nantes : Kita dit non à 80 M€ pour le rachat du FC Nantes

Le FC Nantes n’est pas à vendre maintenant. Le propriétaire du club, Waldemar Kita a martelé à plusieurs reprises qu’il va mettre en place tout ce qu’il faut pour permettre au club de surfer sur les vagues du succès. Et il résiste aux offres. En décembre 2023, le Collectif Nantais avait mis 80 millions d’euros sur la table pour reprendre le FC Nantes. L’offre, transmise à Waldemar Kita, est restée lettre morte.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita attend le jackpot !

Ce mardi, dans un communiqué marquant son abandon, le collectif mené par Mickaël Landreau a levé le voile sur cette proposition restée secrète jusqu’ici. Selon ses membres, le propriétaire du club n’avait pas jugé la somme suffisante. Le groupe explique avoir adressé, à la fin de l’année 2023, une lettre d’offre plus alléchante.

À voir

Mercato PSG : Accord trouvé pour une prolongation à Paris

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un Brésilien dit Non à Kita !

Leur ambition ? Redonner souffle et stabilité au FC Nantes, en respectant son identité et son histoire. Le projet est construit autour d’une idée forte « prendre soin de l’institution FC Nantes ». Mais malgré un plan solide et un engagement financier conséquent, Kita n’a pas donné suite. Le rêve d’un rachat du FC Nantes s’est ainsi éteint.