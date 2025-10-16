OM : La troublante confession de Longoria sur Greenwood

Mason Greenwood est incontestablement le principal atout offensif de l’OM. Son succès sous le maillot phocéen a même poussé le président Pablo Longoria à faite une étrange confidence.

Mercato : Longoria l’avoue, l’OM a profité des ennuis de Greenwood

Mason Greenwood a rejoint l’Olympique de Marseille à l’été 2024. Sa venue avait suscité de vives réactions en Provence en raison de son passé d’homme violent. L’ailier droit de 24 ans traîne en effet derrière lui des accusations de violences conjugales. Et même si ces poursuites judiciaires ont été abandonnées, il est toujours banni des Three Lions.

Au point où Mason Greenwood a décidé de changer de nationalité sportive. Il a opté pour la Jamaïque, le pays de son père. Plusieurs voix s’opposaient ainsi à sa venue à Marseille. Mais la direction phocéenne a fait le choix de lui accorder une seconde chance. Cette décision a été une réussite sportive, puisque l’ancien Mancunien a inscrit 21 buts pour sa première saison à l’OM. Il est déjà à 4 réalisations en ce début d’exercice.

À voir

Mercato PSG : Safonov tacle Luis Enrique et menace de partir

Lire aussi : OM : Un secret sur Greenwood fuite, l’Atlético au courant !

Dans un podcast pour Sports Business, Pablo Longoria est revenu sur cette affaire. Le président de l’OM a admis avoir « profité d’une situation sur le marché » pour attirer Mason Greenwood dans ses filets. Car sans les problèmes extra-sportifs de l’ancien Mancunien, Marseille n’aurait « jamais mis la main sur lui ». Sa présence est désormais un atout majeur pour l’équipe.

Une vente record en vue à l’Olympique de Marseille

Pablo Longoria était bien conscient des possibles conséquences sur l’image de marque du club. Le président de l’OM et sa direction avaient ainsi soigneusement évalué le pour et le contre avant de finaliser cet achat. Ce pari est une réussite sportive.

Lire aussi : Mercato : L’OM en alerte, 75 M€ pour Greenwood !

À voir

AS Monaco : Sébastien Pocognoli a un plan pour Paul Pogba !

Les Marseillais ont récupéré un joueur exceptionnel. Ils pourraient même le vendre à un prix record dans un futur proche. L’Atlético Madrid et d’autres cadors européens étant prêts à mettre le paquet pour s’attacher ses services.