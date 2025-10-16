Mercato PSG : Safonov tacle Luis Enrique et menace de partir

Arrivé pour concurrencer Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov vit une réalité bien différente au PSG. Relégué derrière Lucas Chevalier depuis l’été passé, le gardien de but russe commence à perdre patience face à son temps de jeu inexistant et menace de partir.

Mercato PSG : Matvey Safonov ne supporte plus sa situation

Matvey Safonov traverse une période particulièrement délicate au Paris Saint-Germain, où son statut de remplaçant devient de plus en plus difficile à accepter. Recruté pour 20 millions d’euros lors du mercato d’été 2024, l’ancien portier de Krasnodar avait initialement accepté son rôle de doublure derrière Gianluigi Donnarumma.

Cependant, la donne a complètement changé depuis le départ de l’international italien et l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC pour 55 millions d’euros. Cette nouvelle hiérarchie des gardiens du Paris Saint-Germain semble créer un malaise profond chez le Russe de 26 ans, qui n’hésite plus à exprimer publiquement sa frustration concernant son temps de jeu limité.

La situation devient d’autant plus tendue que Safonov observe les performances mitigées de son concurrent direct, sans pour autant voir s’ouvrir une opportunité de retrouver les cages parisiennes. « Je veux prouver que je mérite de jouer. Je ne suis pas satisfait du manque de temps de jeu », a confié le natif de Krasnodar dans un entretien à Sport Express.

Pour lui, la concurrence actuelle avec Chevalier n’a absolument rien à avoir avec celle face à Donnarumma. « Je ne dirais pas que la concurrence est devenue plus rude. Ce n’est pas moi qui décide de la composition », a ajouté Matvey Safonov, qui ne cache plus ses envies d’ailleurs.

Matvey Safonov prêt à claquer la porte cet hiver ?

Malgré les récentes erreurs de Lucas Chevalier face à l’OM et le LOSC, Matvey Safonov ne voit toujours pas d’ouverture dans le onze de Luis Enrique. S’il assure ne pas envisager un retour en Russie, le numéro 39 des Rouge et Bleu laisse clairement entendre qu’un transfert cet hiver est une option sérieuse.

« J’ai l’impression d’être en position de faiblesse. Mon avenir devra attendre l’ouverture du mercato », lâche le partenaire de Marquinhos. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Safonov veut retrouver un statut de titulaire à moins d’un an de la prochaine Coupe du Monde.