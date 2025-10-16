Mercato : L’OM zappe un crack pour Aubameyang, voici la raison

Cet été, l’OM a refusé de recruter un jeune talent au profit de Pierre-Emerick Aubameyang. Le président Pablo Longoria vient de justifier cette décision qui a surpris de nombreux supporters.

Mercato : Pourquoi l’OM a snobé Endrick pour Aubameyang

Lors du dernier mercato, l’Olympique de Marseille avait une priorité : renforcer son secteur offensif. Plusieurs pistes étaient explorées dans ce sens. Et l’une d’elles conduisait à Endrick. L’attaquant de 19 ans est en grande difficulté au Real Madrid. Au point où son départ prend de l’ampleur en interne.

L’OM voulait profiter de la situation pour l’attirer dans ses filets. Mais les Olympiens ont finalement changé d’avis. Ils ont tranché en faveur de Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur de 36 ans a rompu son bail avec Al-Qadsiah, en Arabie saoudite, en vue revenir gratuitement à Marseille.

Interrogé par Business of Sport, le président de l’OM, Pablo Longoria, est revenu sur ce choix. Il dévoile la logique derrière ce choix via cette question. « Préférez-vous investir 50 millions d’euros pour un attaquant de 23 ans ou avoir Aubameyang et son niveau gratuitement ? ».

Une bonne connaissance de l’Olympique de Marseille

Pablo Longoria a préféré miser sur l’expérience d’Aubam. Sachant que l’attaquant gabonais « connait bien le club ». Il avait déjà évolué à Marseille entre 2023 et 2024 avant de rejoindre l’Arabie saoudite. Cela a été un critère décisif.

« Je préfère donc bénéficier de ses performances sportives plutôt que de prendre un risque avec un joueur qui doit s’adapter, avec qui je dois créer de la valeur », a-t-il ajouté. Ce choix est une réussite. Puisque Pierre-Emerick Aubameyang répond aux attentes. Il est déjà 4 réalisations et 3 passes décisives en 7 rencontres cette saison.