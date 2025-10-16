FC Nantes : Luis Castro obtient un renfort avant le LOSC !

Le tacticien du FC Nantes, Luis Castro enregistre le retour de son roc, Tylel Tati pour défier le LOSC à la Beaujoire ce dimanche.

FC Nantes : Tylel Tati de retour face au LOSC !

Bonne nouvelle pour le FC Nantes. Tylel Tati fait son retour. Le jeune défenseur central de 17 ans, blessé à une cuisse et absent contre Brest avant la trêve, s’est entraîné normalement ces derniers jours. Sauf surprise, il retrouvera sa place en défense dimanche contre Lille. Le jeune défenseur montre de très belles qualités en ce début de saison.

Lire aussi : FC Nantes vs LOSC : la Préfecture sort l’artillerie lourde avant le match

Ce retour tombe à pic. Car Luis Castro doit recomposer tout son milieu de terrain. Johann Lepenant, victime d’une fissure au tibia après un choc face à Toulouse, reste à l’infirmerie. D’abord, on avait redouté une fracture. Les premiers examens avaient rassuré. Mais les analyses suivantes ont confirmé la blessure. Le joueur sera absent jusqu’à la trêve internationale de novembre.

À voir

OM : Paixao dévoile l’objectif de la saison, c’est énorme !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Luis Castro a trouvé son joker !

Francis Coquelin, lui, demeure incertain. L’entraîneur nantais, qui avait repositionné Junior Mwanga en défense centrale avant la trêve, devra le mettre au milieu de terrain. La situation est un peu difficile pour Castro à cause des blessures. Et face au LOSC, les Canaris vont subir la pression. Il sera difficile de montrer les muscles face aux Dogues.