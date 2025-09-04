OM : Une bonne nouvelle tombe avant le PSG !  

Les nouvelles sont bonnes pour l’OM avant le Classique face au PSG en Ligue 1. Un renfort est attendu.

OM : Egan-Riley autorisé pour le choc contre Paris

La Commission de discipline de la LFP a rendu son verdict mercredi. CJ Egan-Riley, défenseur central de l’OM, écope d’un match ferme de suspension et d’un match avec sursis. L’Anglais de 22 ans, déjà apparu à trois reprises en Ligue 1 cette saison, avait été expulsé dimanche dernier lors du choc face à Lyon, perdu 0-1. Son geste, un tacle en position de dernier défenseur sur Malick Fofana, lui avait valu un carton rouge direct.

Conséquence immédiate : il ne sera pas présent lors de la réception de Lorient, prévue juste après la trêve internationale. Mais bonne nouvelle pour les supporters marseillais, l’ancien joueur de Burnley pourra figurer dans le groupe pour le Classique face au Paris Saint-Germain. La rencontre est programmée le 21 septembre au Stade Vélodrome.

Ce retour tombe à point nommé pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien sait qu’il pourra compter sur un joueur en pleine forme. Le rendez-vous contre l’ogre parisien s’annonce brûlant. Marseille veut tenir tête, résister à la pression, et pourquoi pas, créer la surprise. Egan-Riley sera donc un atout précieux pour renforcer la ligne arrière et rassurer ses partenaires.