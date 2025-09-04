Mercato OM : L’énorme coup Pavard, l’Inter s’en moque !

En France, l’OM se félicite d’avoir attiré Benjamin Pavard, champion du monde 2018. Mais en Italie, l’Inter n’a eu aucun regret au moment de le laisser filer.

Mercato OM : Pavard, un coup XXL pour Marseille

À Marseille, on parle de miracle de fin de mercato. L’arrivée de Benjamin Pavard, prêté par l’Inter avec option d’achat à 15 M€, a secoué la Canebière comme un mistral un soir d’orage. Avec ses 29 ans, son expérience en Ligue des champions et son CV en or massif, l’ancien Lillois représente bien plus qu’un simple renfort : un signal fort envoyé par Pablo Longoria à tout le championnat.

Mais du côté de Milan, l’affaire n’a pas fait trembler les murs de Giuseppe Meazza. Les dirigeants nerazzurri n’ont pas bataillé pour retenir le Français, dont le contrat courait pourtant jusqu’en 2028. Une décision qui étonne en France, mais qui semble logique pour un club qui regarde déjà vers l’avenir.

Un choix sportif… et stratégique

Pourquoi se priver d’un champion du monde en pleine trentaine ? La réponse se trouve dans les colonnes de la presse italienne. Selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter a préféré miser sur la jeunesse et le potentiel de Yann Bisseck, courtisé par Crystal Palace et Newcastle, plutôt que de prolonger l’aventure avec un Pavard dont la valeur marchande s’érode.

D’autres journaux, comme Il Giorno, avancent une version plus piquante : le comportement du défenseur n’aurait pas toujours été exemplaire, au point de faire perdre patience à sa direction. Résultat : un ticket aller simple pour Marseille et une page tournée sans regrets à Milan. Pendant que l’OM jubile, l’Inter, elle, regarde déjà ailleurs.