ASSE : Romeyer au centre d’un scandale, KSV prend position

Parti de l’ASSE en juin 2024, Roland Romeyer est au cœur d’un scandale. Il est visé par des plaintes. Kilmer Sports Ventures à fait connaître sa position.

ASSE : Plaintes contre Romeyer pour harcèlement et outrages sexistes

Anciens propriétaires de l’ASSE, Roland Romeyer et son associé Bernard Caïazzo ont cédé le club stéphanois au groupe Kilmer Sports Ventures (KSV). La vente a été officialisée le 3 juin 2024. Les deux dirigeants se sont retirés de la vie du club, même si le premier reste toujours très attaché aux Verts. Comme il a toujours laissé entendre, la page AS Saint-Etienne restera difficile à tourner pour lui.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Bouchouari à Trabzonspor, un joli coup

À voir

OM : La décision tombe pour Balerdi !

Mercredi, Le Progrès a révélé un scandale concernant l’ancien président du Directoire des Verts.

Il est visé par deux plaintes pour « harcèlement et outrages sexistes aggravés par le lien hiérarchique ou la minorité« , selon les informations du quotidien régional. En effet, des femmes accusent Roland Romeyer de harcèlement lorsqu’il était encore dirigeant de l’ASSE, d’après la source.

Roland Romeyer : « Je suis très surpris… je tombe des nues »

Une enquête a donc été ouverte et confiée aux services de police à la fin du mois de juin 2025, comme confirmé par le parquet de Saint-Etienne à la source. Interrogé par le média, le dirigeant de 80 ans s’étonne. « Je suis très surpris d’apprendre que je fais l’objet de deux plaintes. Personne ne m’a prévenu et surtout personne ne m’a interrogé. Je tombe des nues », a-t-il répondu.

KSV : « L’AS Saint-Etienne condamne toute forme de violence et de comportement inapproprié »

Quant à l’ASSE, version KSV, sa position est très claire : « L’AS Saint-Etienne condamne toute forme de violence et de comportement inapproprié, tant sur le terrain qu’en dehors. Comme dans toute procédure judiciaire, le club laisse la justice suivre son cours et coopère pleinement avec le ministère public. Nous ne ferons aucun autre commentaire ».