PSG : Grosse nouvelle pour Achraf Hakimi

Le PSG peut enfin souffler. Achraf Hakimi entrevoit la lumière après plusieurs semaines d’inquiétude. Le latéral marocain, gêné par une grosse entorse à la cheville, a repris l’entraînement, de quoi raviver l’espoir à Paris comme à Rabat.

PSG : Hakimi retrouve le terrain… mais avec prudence

On l’avait vu grimacer, puis sortir prématurément lors du choc face au Bayern : l’image avait glacé tout le monde au PSG. Le tacle brutal de Luis Díaz, le 4 novembre, avait laissé Achraf Hakimi sur le flanc avec une entorse sévère. Depuis, le Marocain vivait une véritable course contre-la-montre, obsédé par l’idée de disputer la CAN, son rendez-vous incontournable.

Lire aussi : PSG : Des nouvelles fraîches tombent pour Hakimi et Désiré Doué !

À voir

ASSE : Un futur crack des Verts dévoile son énorme ambition

Sa détermination n’a pas faibli. Jeudi matin, le numéro 2 parisien a enfin réapparaît sur les pelouses du Camp des Loges. Un retour attendu, presque savouré, même si l’on reste encore loin d’une reprise complète. Les premiers pas se sont faits en douceur, comme pour apprivoiser une cheville encore capricieuse.

Une reprise individuelle qui entretient l’espoir

Le PSG a rapidement partagé l’information : l’international marocain est bel et bien de retour. Sur un cliché publié sur les réseaux, on distingue un joueur concentré, presque impatient, mais tenu par un protocole strict. Pas encore question de s’entraîner avec le groupe. Les exercices sont individualisés, calibrés, surveillés comme du lait sur le feu.

Pour Walid Regragui et tout un pays, la question brûle les lèvres : Hakimi sera-t-il prêt pour le match d’ouverture de la CAN face aux Comores, le 21 décembre ? Rien n’est garanti, mais le simple fait de le revoir courir change tout. Paris respire, le Maroc retient son souffle. Hakimi, lui, avance, centimètre par centimètre, vers son grand retour.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : Des nouvelles fraîches tombent pour Hakimi et Désiré Doué !

Stade Rennais : Habib Beye lance un avertissement au PSG !

À voir

Mercato PSG : Un roc nigérian arrive !

Mercato : Le PSG défie le Real et United pour un crack grec