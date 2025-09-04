ASSE Mercato : Bouchouari à Trabzonspor, un joli coup

L’ASSE a réussi un dernier départ inespéré, après la fin du mercato d’été, avec le transfert de Benjamin Bouchouari à Trabzonspor en Turquie.

Mercato ASSE : Bouchouari à Trabzonspor pour 4 M€ + 1 M€ de bonus, une belle opération

L’ASSE n’avait pas trouvé d’accord avec les courtisans de Benjamin Bouchouari pendant la période du mercato d’été. C’est finalement après la fermeture du marché en France et dans les grands championnats que Trabzonspor est revenu à la charge pour boucler le transfert du milieu de terrain. Alors que le départ de ce dernier n’était plus inespéré.

Mieux, la direction du club stéphanois a réussi un joli coup, puisque Foot Mercato évoque un accord autour de 4 millions d’euros, plus un million d’euros de bonus. C’est une belle opération pour l’AS Saint-Etienne, car l’international Espoirs marocain était dans sa dernière année de contrat dans le Forez.

Signature officielle et présentation imminentes

Arrivé à Istanbul mercredi, il y a passé la visite médicale jusque dans la soirée selon les informations de Haber 61 sur son compte X. Benjamin Bouchouari est attendu à Trabzon, ce jeudi, pour signer officiellement son contrat. Un contrat qui devrait être de trois ans, plus une année supplémentaire à en croire le média spécialisé. Il sera ensuite présenté à ses nouveaux coéquipiers.

Le joueur de 23 ans quitte ainsi l’ASSE où il a passé trois saisons, en provenance de Roda JC aux Pays-Bas. Il reste sur 96 matchs officiels disputés avec les Verts, pour 2 buts marqués.